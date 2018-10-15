SAKARYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:22

Hendek’te altyapı çalışmaları devam ediyor

Hendek ilçesinde yapılan yağmur suyu altyapısı çalışmaları devam ediyor.Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hendek ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’ni tamamlanan yağmur suyu altyapısı çalışmalarının ardından caddeyi asfaltla...

Hendek'te altyapı çalışmaları devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Hendek ilçesinde yapılan yağmur suyu altyapısı çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hendek ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’ni tamamlanan yağmur suyu altyapısı çalışmalarının ardından caddeyi asfaltla buluşturuyor. Ekipler tarafından alt yapıya ilişkin gerekli tespitler yapıldıktan sonra çalışmalar derhal başlatılmıştı. SASKİ bölgede inşa ettiği yağmursuyu altyapı çalışmalarını tamamladı. Ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt çalışmaları başlatıldı. Yıldırım Beyazıt Caddesi çalışmalar tamamlandığında bölünmüş yola kavuşacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan YOLBAK Başkanı Haydar Akbulut, “Başkanımız Zeki Toçoğlu, Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde incelemelerde bulunmuş, arterde gerekli altyapı ve üstyapı çalışmalarının yapılacağını açıklamıştı. SASKİ arterde ihtiyaç tespit edilen yağmursuyu altyapısını tamamladı. Daire Başkanlığı olarak 2 etap halinde bizde arteri bölünmüş yol haline getireceğiz. Temel serim işlemlerimizi tamamladık ve asfalt çalışmalarımızı başlattık. İlk olarak 850 metrelik 1. Etabı asfaltla buluşturacak ardından diğer 850 metrelik kısmı tamamlayacağız. Orta refüjü, kaldırımları ile bölünmüş yol haline getireceğiz. Hayırlı olsun” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku