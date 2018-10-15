Hendek’te altyapı çalışmaları devam ediyor

Hendek ilçesinde yapılan yağmur suyu altyapısı çalışmaları devam ediyor.Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hendek ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’ni tamamlanan yağmur suyu altyapısı çalışmalarının ardından caddeyi asfaltla...

Hendek ilçesinde yapılan yağmur suyu altyapısı çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hendek ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’ni tamamlanan yağmur suyu altyapısı çalışmalarının ardından caddeyi asfaltla buluşturuyor. Ekipler tarafından alt yapıya ilişkin gerekli tespitler yapıldıktan sonra çalışmalar derhal başlatılmıştı. SASKİ bölgede inşa ettiği yağmursuyu altyapı çalışmalarını tamamladı. Ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt çalışmaları başlatıldı. Yıldırım Beyazıt Caddesi çalışmalar tamamlandığında bölünmüş yola kavuşacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan YOLBAK Başkanı Haydar Akbulut, “Başkanımız Zeki Toçoğlu, Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde incelemelerde bulunmuş, arterde gerekli altyapı ve üstyapı çalışmalarının yapılacağını açıklamıştı. SASKİ arterde ihtiyaç tespit edilen yağmursuyu altyapısını tamamladı. Daire Başkanlığı olarak 2 etap halinde bizde arteri bölünmüş yol haline getireceğiz. Temel serim işlemlerimizi tamamladık ve asfalt çalışmalarımızı başlattık. İlk olarak 850 metrelik 1. Etabı asfaltla buluşturacak ardından diğer 850 metrelik kısmı tamamlayacağız. Orta refüjü, kaldırımları ile bölünmüş yol haline getireceğiz. Hayırlı olsun” dedi.