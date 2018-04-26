Hukuk Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Bilen Atandı

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dekanlık devir teslim töreni yapıldı. Prof. Dr. Mehmet Tayfun Amman, Hukuk Fakültesi Dekanlığında düzenlenen törenle görevini Prof. Dr. Mahmut Bilen’e devretti. Törene Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Musa Eken, Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ve Prof. Dr. Kadir Ardıç’ın yanı sıra öğretim üyeleri ve fakülte idari personeli de katıldı.

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