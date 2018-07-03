İLİTAM bölümü mezuniyet töreni gerçekleşti

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM) 2017-2018 öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleşti.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törene İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, bu yıl İLİTAM programından 139 öğrencinin mezun olduğunu belirterek, “139 değerli kardeşimizi daha fakültemizin mezunları arasına katıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin mezuniyetlerinin kendileri, aileleri ve ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyor kendilerini ve değerli ailelerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin uluslararası tanınırlığa sahip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bostancı, “Fakültemiz yetkin akademik kadrosu, lisans ve lisansüstü programları ve ilahiyat lisans tamamlama programı (İLİTAM) ile birlikte 4 bini aşan öğrenci sayısı ile birlikte ülkenin en büyük, önde gelen İlahiyat fakültelerinden birisidir. Üniversite tercihlerindeki sırası, akademik başarıları, düzenlediği ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, yurt dışı öğrenci değişim programlarına aktif katılımı ve diğer faaliyetleri ile benzeri kurumlar arasında haklı bir yer edinmiş ulusal ve uluslararası arenada tanınırlık kazanmıştır’’ dedi.

Prof. Dr. Bostancı sözlerinin devamında, “Ülkemizin 15 Temmuz sonrasında geçirdiği zorlu süreçte ve öncesinde daima ülkesinin ve milletinin yanında kararlı bir duruş sergileyen fakültemiz bundan sonraki süreçte de aynı duruşu yine kararlılıkla sürdürecek ve ‘’İki günü birbirine eşit olan ziyandadır’’ kutlu sözünden aldığı inançla daima daha iyiye ve güzele olan gelişimini devam ettirecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da fakültemiz İslami ilimleri temel kaynaklarından okuyup anlayabilen, alanı ile ilgili yeni bilgi, ihtiyaç ve eğilimleri takip edebilen, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, uzlaşmacı, kültürlü, etik ve estetik değerlere sahip, toplumla bütünleşmiş, evrensel değerleri özümsemiş, mesleğinin gerektirdiği kişilik özelliklerine sahip yetkin bireyler yetiştirmek şeklindeki temel amacı doğrultusunda öğretim elemanları idari kadrosu ve öğrencileri ile omuz omuza çalışmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

İLİTAM mezunu öğrencileri tebrik eden Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Küçük, “Mezunları arasında kızımın da olduğu öğrencilerimize tavsiyem, dini sadece kendi toplumumuza değil başka alemlere anlatmak gibi bir görevimiz var. Hiçbir peygamber, evde oturup Allah beni görevlendirdi, inanmak isteyen gelsin dememiştir. Bütün peygamberler insanların ayağına gitmiştir. Peygamber Efendimiz ömrünün sonuna kadar, İslam’ı yaymak için mücadele etmiştir. İslam’ı varlığı ile yaşamak sözlerden daha etkilidir. Sizlerden isteğim hayatınız boyunca mümkün olduğu kadar İslam’ı şahsınızda yaşamaya çalışın ve başkalarına İslam’ı öğretme gayreti içinde olun. Diğer ülkelerde yaşayan insanlara dinimizi öğretmek için onların dillerini öğrenin” ifadelerini kullandı.

Tören mezunlara plaket takdimi, yemin ve kep atma ile son buldu.