İMKON Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Bayrak aday adayı oldu

Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu.

İMKON Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak 24 Haziran seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Milletvekili Aday Adayı oldu. Aday adaylığı formunu AK Parti İl Teşkilatına teslim etti. Adaylık programına Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Adaylık başvurusu sonrasında Murat Bayrak aday adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada, “24 Haziran 2018 günü yapılacak Başkanlık ve Milletvekili Genel Seçimleri için gönül verdim, davam bildiğim Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Milletvekili aday adayı olarak davama, ümmetime ve insanlığa hizmet etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız, davamızın lideri, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta dile getirdiği gibi millete efendi olmaya değil hizmetkarı olmaya talip oldum. Rabbim nasip ederse bu kutlu yürüyüşte reisi cumhurumuz ile sevgili dava arkadaşlarımla yürümek, vatanıma, milletime hizmetkar olmak istiyorum. 24 Haziran seçimleri sadece bir seçim değil. Davaya inanmış, vatanı, milleti için canını ortaya koyacaklar ile diğerlerinin arasında geçecek bir yarıştır. Ülkemin içinde bulunduğu hassas dönemde alınan seçim kararının millete, bölgeye ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dört yanımızdan saldıran hainlere içeridekiler de dahil olunca erken seçim kararı kaçınılmaz oldu. Ülkemin bekası, ümmetin selameti için 24 Haziran seçimlerinde davamıza sahip çıkmak için aday adayı oldum. Bizler bu kutlu yürüyüşün birer neferiyiz. Rabbim nasip ederse, ülkeme, şehrime Milletvekili olarak hizmet etmek istiyorum. Bizler Allaha inanan insanlar olarak ‘Ya nasip’ diyerek yola çıktık” dedi.

Bayrak sözlerinin devamında, “Şehrime ve ülkeme müteahhit, tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Başkan Yardımcılığı, 120 bin üyeli İMKON’un Genel Başkan Yardımcısı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Delegesi, yatırımcı olarak, STK başkanı SATSO Meclis Üyesi olarak elimden geldiğinde katkı vermeye çalıştım. Vermeye de devam edeceğim. Ancak yaşadığımız coğrafya, ülkem ve şehrim için hayallerim var. Milletvekili olarak hizmet etmeye, katkı vermeye talip oldum. Derdim mevki makam değil. Niyetimiz halis, gayemiz belli. ‘Cenab-ı Hak sana hizmeti ibadeti farz kılmakla aslında cennetine girmeyi farz kılmıştır” distüri ile hareket ederek; davamıza, milletine hizmet için gece gündüz çalışan liderimiz, Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan’a bir nebze de olsa destek olabilirsek mutlu oluruz. Allah çıktığımız bu yolda yardımcımız olsun. Aday adaylığı başvurumuzu onurlandırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim” diye konuştu.