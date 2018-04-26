İş dünyası SATSO Meclisi’nde Sakarya’yı konuştu

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yeni döneminin ilk meclis toplantısını Meclis Başkanı Talip Kuriş başkanlığında meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirdi.

SATSO Nisan Ayı Meclis Toplantısının “Meslek Komitelerinin Sorunlarının Görüşülmesi” Maddesinde meclis üyeleri sektörel sorunlarını dile getirerek mesleki değerlendirmelerde bulundular.

Meslek Komitelerinin Sorunlarının Görüşülmesi maddesinde konuşan 15. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi Ercan Başnuh; “Yeni dönemin yoğun katılımın sağlandığı, komisyonlardaki görevlerimizle şehrin sorunlarına hitap etmesi anlamında aktif bir çalışma dönemi olmasını temenni ediyorum. Sağlık kuruluşları, medikal firmalarla ilgili meslek grubunda faaliyet gösteriyorum. Mevzuat ile ilgili sorunlarımız var. Engelli bireylerin, özellikle özel eğitim ihtiyacı olan çocukların sağlık raporu alması ve rapor sürecinin dolması halinde yenilenmesi sürecinin 3 ay sürmesi nedeniyle mağduriyet yaşanmaktadır. Bu konuda destek talep ediyoruz” diye konuştu.

31. meslek komitesinden Meclis Üyesi Necmettin Kırık ise Bilişim ve GSM sektörünü temsil ettiklerini ifade ederek, “Sektör birliği çalışmasına bu dönem çok önem veriyoruz. Bilişim ve GSM sektör kalitesinin artması ve bir standarda bağlanması ciddiyet arz ediyor. Bu konuda yönetim kurulumuzun destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

28. meslek Komitesinden Meclis Üyesi Ahmet Çubuk; “Tavuk gübresinden elektrik enerjisi için yatırımcıların talepleri var. Uygun bir arazi olduğunda yatırımların gerçekleşmesi muhtemel” diye konuştu. Çubuk, ekonomik anlamda piyasaların yaşadığı sıkıntıları da dile getirdi.

33. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Tunç Özüuğurlu ise “Meslek Komitelerimizin karşılaştıkları sorunları çözmeliyiz. 33. Komite Makineciler ve Otomasyoncular olarak iki gruba ayrılıyor. Bu şekilde anılmak, meslek adlarımızla da söylenmek istediğimizi belirtmek istiyorum. Bu konuda çalışma yapılmasını talep ediyoruz” diyerek SAMİB’in şehrimiz için çok önemli olduğunu vurguladı. Makine İhtisas OSB ile ilgili yapılan çalışmalar ve SAMİB ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

17. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi Adnan Borazancıoğlu ise “Bizim meslek komitemizdeki üyelerin bazı sorunları aslında diğer meslek komitelerindeki üyelerin sorunlarıyla aynı. 27 mart 2018 tarihinde vergi kanununda bazı değişiklikler yapıldı. Bu kanunla beraber Katma Değer Vergisi istisnası kapsamı genişletildi. Bu husus belki yatırım yapan sanayicilerimiz için çok önemli olabilir fakat orta ve küçük ölçekli işletmelerde KDV yükünün finansmanını taşıyamayan işletmelerde bu ciddi manada rekabette haksızlık ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla iş yapamaz hale geliyorlar. Burada bizim istediğimiz KDV teşvikinin tekrar gözden geçirilmesidir. Fakat bu işin bürokrasisi 7-8 ay ı buluyor. Dolayısıyla bizim derdimiz küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu finansman yükünü taşıyamamalarıdır. Bu ciddi bir sorundur. Başka bir sorun olarak, son zamanlarda ciddi hırsızlıklar meydana gelmektedir. Şantiyeler açık alanda olduğu için gerekli güvenliği sağlayamıyoruz” diye konuştu.

31. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi Behlül Bayrak ithal edilen telefon fiyatlarını değerlendirerek 2015 yılından itibaren satışların düştüğünü belirtti. Bayrak, kredi kartı ile taksitlendirme sisteminin tekrar uygulamaya konmasının doğru olacağını dile getirerek, TOBB sektör meclisinde temsil edilmelerinin bu sorunlara çözüm aranması anlamında önemli olduğunu ifade etti.

29. Meslek Komite Başkanı Ebru Kırtaş ise Sakarya’da engelli sağlık raporu alabilme konusunda yaşanan sorunların çocukların eğitim almasının önünde bir engel olması sebebiyle ciddiyetini dile getirdi. Bu konuda yönetim kurulunun desteğini beklediklerini de söyledi.

34. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi Fatma Aygün Kahya ise AGDAŞ hanelere yönelik verdiği kutu bağlantısının kişi başı ücretlendirdiğini belirterek toplu bağlantılarda bedellerin müteahhit firmalara yüklenilmesi sebebiyle meslektaşlarının yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi.

5. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi Abdurrahman Çakar ise Sakarya’nın tarım hayvancılık sektörünün de sanayi ve ticaret sektörü turizm eğitim sektörü kadar önemli olduğunu belirterek “Tarım ve hayvancılık sektörü il gelirinin yüzde 22’sine sahip. Türkiye ortalamasının üç misli bir gayri safi gelir elde ediyoruz. Gıda insan ihtiyaçları arasında ikamesi olmayan tek şeydir. Bir yumurtayı tavuktan sütü inekten elde etmek zorundasınız. Bu yüzden bu sektöre büyük önem vermeliyiz. Gübrenin enerjiye dönüşümü konusu ilimiz için çok önemlidir” dedi.

SATSO Meclis Toplantısının Dilek ve Temenniler Bölümünde ise meclis üyeleri şehir gündemine ilişkin görüşlerini dile getirdiler.