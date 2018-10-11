SAKARYA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 17:38

İslam iktisadı okumaları başladı

Sakarya Üniversitesi ( SAÜ) İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından ‘’İslam İktisadı Okumaları” tanışma toplantısı düzenlendi.13 Eylül- 3 Ekim tarihleri arasında başvuruları başlayan İslam...

İslam iktisadı okumaları başladı
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Sakarya Üniversitesi ( SAÜ) İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından ‘’İslam İktisadı Okumaları” tanışma toplantısı düzenlendi.

13 Eylül- 3 Ekim tarihleri arasında başvuruları başlayan İslam İktisadı Okumalarının, açıklanan sonuçların ardından bir tanışma toplantısı düzenledi. Toplantının açılışında konuşan İSEFAM Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Mücahit Özdemir yaptığı açıklamada, ’’İSEFAM içerisinde yaptığımız dışa dönük en büyük program, çok farklı disiplinlerden ve alt yapılardan gelen arkadaşlarımız bu programa kayıt yaptırdı. Etkili ve faydalı bir okuma programımız olacak’’ dedi.

İSEFAM Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kaya ise yaptığı açıklamada, “Öğrenciler için hakikaten güzel bir tavırdır bu tür özel okuma gruplarına katılmak. Benim şahsi tecrübem üniversite yıllarımda, yüksek lisans ve doktora yaptığım dönemlerde bu tür okuma gruplarına dahil olarak müzakere ettiğimiz kitaplardan çok verim aldık, çok kalıcı bilgiler edindik. Bu okumaları iyi değerlendirin, sadece okumayın, dikkatli okuyarak not alın soru sorun ve müzakere edin. Katılan herkesi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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