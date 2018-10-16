Kamyonların yollarını bozduğu vatandaşlar, yol kapattı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Korucuk mahallesinde vatandaşlar, kamyonların geçişi ile bozulduğunu iddia ettikleri yolu kapatarak eylem yaptılar. Yetkililerden 10 gün içinde yolun asfaltlanacağı sözünü alan vatandaşalar, eylemi sonlandırdı.

Adapazarı Korucuk Mahallesine bağlı Vakıfkent’te daha önceden asfalt olan yolların, kamyonların geçmesi sonrasında bozulduğunu iddia eden mahalleli duruma tepki gösterdi. Mağduriyet yaşayan vatandaşlar, yetkililere müracaat ederek yardım istedi. Başvuruları sonrası olumlu bir adım atılmadığını iddia eden vatandaşlar sabah saatlerinde bozulan yolu trafiğe kapatarak eylem yaptılar.

“Biz o söze güvenerek yolu açtık”

Korucuk Mahalle Muhtarı Cüneyt Ulu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu yolda asfalt vardı. Kamyonların burada geçmesi sonucu yollar bozuldu. Burada bulunan halkta haklı olarak mağduriyet yaşadı. Daha sonra belediyeye müracaatta bulunduk. Herhangi bir adım atılmadığı için yol kapatma eyleminde bulundu. Bende vatandaşın yanındayım. Daha sonra yetkililer geldi durumu bildirdik. Bu yolun 10 gün içerisinde bu yolun asfaltlanacağını sözünü verdi. Biz o söze güvenerek yolu açtık, vatandaşlarımıza sakinleştirdik” dedi.

Tamirat sözü alınca eylemi sonlandırdılar

Eylem sırasında yetkililerle yeniden görüşen mahalle halkı, 10 gün içinde yolun asfaltlanacağı sözünü almaları sonrasında olaysız şekilde dağıldı.