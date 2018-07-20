SAKARYA:
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20 Temmuz 2018 Cuma 14:18

Karasu’da yaşanan bıçaklı kavganın şüphelisi yakalandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir lokantada tartıştığı şahsı bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli yakalandı.

Karasu'da yaşanan bıçaklı kavganın şüphelisi yakalandı
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir lokantada tartıştığı şahsı bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kabakoz Mahallesi’ndeki bir lokantada dün H.Ş. ve Y.P. adlı 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce H.Ş., Y.P.’yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrasında Y.P. kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Yaralı Y.P., olay yerine gelen ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan H.Ş. ise İstanbul’a gitmek için Karasu ilçe terminaline geldiği esnada polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanede yatan yaralı Y.P.’nin durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.
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