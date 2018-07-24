Kaynarca El Sanatları Festivaline büyük ilgi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bu yıl birincisi düzenlenen El Sanatları Festivali ilçe halkından ve çevre halktan yoğun katılım gördü.

Bu yıl ilki düzenlenen Kaynarca El Sanatları Festivali Kaynarca Kültür Merkezi yanında bulunan otopark üzerinde gerçekleştirildi. Festival de ev kadınlarının ve genç kızların hazırladığı ürünler tanıtıldı. SAMEK ve Halk Eğitim kurslarında yapılmış olan el sanatlarının da tanıtıldığı festivalde, stant açan herkes yaptığı ürünleri tanıtmanın yanı sıra satabilme imkanı da buldu. Kaynarca Belediyesinin düzenlemiş olduğu festivale öncülük eden Hatice Kara ve Suzan Tufan tarafından, “Kurslarda ve kadınların kendi evlerinde hazırladıkları ürünleri gelip burada satabilecek olması çok güzel bir şey, en azından emeğinin karşılığını almış olacaklar” denildi.

Festivale katılan vatandaşlara yemek ikramı yapılırken, festival sonunda ilçenin yerel sanatçıları halka müzik ziyafeti verdiler.