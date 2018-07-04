Kaynarca İlçe Müftüsü personeline veda etti

İstanbul Bakırköy İlçe Müftülüğü’ne atanan Kaynarca İlçe Müftüsü Selami Aydın, personeline veda etti.

Kaynarca’da 8 aylık görevde bulunan Müftü Selami Aydın ilçedeki din görevlilerine yönelik yaptığı konuşmada, "Burada yaptığım çalışmalar ve gördüğüm sevgiden dolayı büyük memnuniyet duydum. Her şeyin bir sonu vardır. Böyle kutsal bir görevde bulunmak benim için şereflerin en yücesidir. Kur’an hizmetinde olmak, dine hizmet etmek büyük bir şereftir onurdur. Allah’a şükürler olsun. Benimle birlikte hareket eden, din hizmeti sunmak için mesai kavramı gözetmeksizin gece gündüz çalışan değerli ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Değerli Kaynarcalılara, birlikte çalıştığımız daire amirlerimize, köy ve mahalle muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi parti temsilcilerine, meslek örgütlerine, esnafımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Müftü Selami Aydın’dan boşalan Kaynarca Müftülüğüne ise Mersin Akdeniz İlçesi Müftüsü İsmail Gülşen’nin atandığı öğrenildi.