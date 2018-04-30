Sakarya Kaynarca ilçesinde anaokul öğrencileri, öğretmenleri ile piknik yaptıkları park alanına 20 fidan ağaç diktiler.Kaynarca Ana Okulu Karıncalar Sınıfı Öğrencileri Orta Mahalle’de bulunan bir parkta mevcut boş alanlara fidan dikme heyecanını yaşadılar. Fidan dikimi sonrasında park alanında topluca piknik yapan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Miniklerin Anaokul öğretmeni Halit Karakayalı, "Öğrencilerimizin dikili birer ağacı oldu" dedi.
Kaynarca’da anaokul öğrencileri fidan dikti
Sakarya Kaynarca ilçesinde anaokul öğrencileri, öğretmenleri ile piknik yaptıkları park alanına 20 fidan ağaç diktiler.Kaynarca Ana Okulu Karıncalar Sınıfı Öğrencileri Orta Mahalle’de bulunan bir parkta mevcut boş alanlara fidan dikme heyecanını...