SAKARYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:35

Kaynarca’da anaokul öğrencileri fidan dikti

Sakarya Kaynarca ilçesinde anaokul öğrencileri, öğretmenleri ile piknik yaptıkları park alanına 20 fidan ağaç diktiler.Kaynarca Ana Okulu Karıncalar Sınıfı Öğrencileri Orta Mahalle’de bulunan bir parkta mevcut boş alanlara fidan dikme heyecanını...

Kaynarca'da anaokul öğrencileri fidan dikti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sakarya Kaynarca ilçesinde anaokul öğrencileri, öğretmenleri ile piknik yaptıkları park alanına 20 fidan ağaç diktiler.

Kaynarca Ana Okulu Karıncalar Sınıfı Öğrencileri Orta Mahalle’de bulunan bir parkta mevcut boş alanlara fidan dikme heyecanını yaşadılar. Fidan dikimi sonrasında park alanında topluca piknik yapan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Miniklerin Anaokul öğretmeni Halit Karakayalı, "Öğrencilerimizin dikili birer ağacı oldu" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku