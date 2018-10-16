SAKARYA:
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16 Ekim 2018 Salı 10:08

‘Kedimci’ isimli resim sergisi SAÜ’de açılıyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğr. Gör. Gülay İnce ve Mehmet Tekirdağ’ın Kedi Alfabesi’nden yola çıkarak hazırladıkları "Kedimce" isimli resim sergisi, 24 Ekim 2018 Çarşamba günü Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF) Sanat Galerisi’nde açılıyor.

‘Kedimci' isimli resim sergisi SAÜ'de açılıyor
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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğr. Gör. Gülay İnce ve Mehmet Tekirdağ’ın Kedi Alfabesi’nden yola çıkarak hazırladıkları "Kedimce" isimli resim sergisi, 24 Ekim 2018 Çarşamba günü Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF) Sanat Galerisi’nde açılıyor.

Sergide Mehmet Tekirdağ’ın üç buçuk yıl süren, kedilerin hareketleriyle kadim alfabeler arasındaki benzerliklere dayanarak 32 harften oluşturduğu Kedi Alfabesi’ne yönelik eserler yer alacak. Sanatseverleri, insanlığın yazıyı ilk kullanmaya başladığı dönemlere kadar götüren "Kedimce" sergisi, 2 Kasım 2018 tarihine kadar STMF Sanat Galerisi’nde gezilebilecek.
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