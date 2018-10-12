KETEM’de ‘Kanser ve Erken Teşhis’ konulu eğitim verildi

Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) ve Adapazarı Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü işbirliği ile belediye kadın personeline yönelik “Kanser ve Erken Teşhiş” konulu eğitim verildi.Kanser...

Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) ve Adapazarı Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü işbirliği ile belediye kadın personeline yönelik “Kanser ve Erken Teşhiş” konulu eğitim verildi.

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM)’in kanser ve erken teşhise dikkat çekmek amacı başlattığı eğitimler çeşitli kurum ve kuruluşlarda devam ediyor. Kanserde erken teşhisin önemine dikkat çeken eğitimciler Aslıhan Pehlevan, Gonca Meriç, Müge Talay Melike Kaptanoğlu, KETEM ve çalışma yapısı hakkında belediye personeline bilgi verdi. Kanser taramalarının KETEM tarafından ücretsiz olarak yapıldığı belirtilerek, erken tanı olanağı veren kanser türleri için bu taramaların çok önemli olduğunu vurgulandı.

“Erken tanı”

Aslıhan Pehlevan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kadınlarda meme kanseri, erkeklerde ise akciğer ve prostat kanserleri en sık görülen kanserler arasında. Kanserde risk faktörleri olarak genetik nedenlerin yüzde 5-10, çevresel nedenlerin yüzde 25-30, obezitenin ise yüzde 10-20 arasında olduğunu gösterebiliriz. Tütün, alkol ve obezite gibi davranışsal faktörlere dikkat edildiğinde ise yüzde 35-40 oranında bir rakamın ortaya çıktığını söyleyebiliyoruz. Kanserde ne kadar erken tanır, ne kadar farkında olursak ve ne kadar insanı bilgilendirirsek o kadar önemli” ifadelerini kullandı.