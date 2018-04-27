SAKARYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 22:47

Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı: 1 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi Doktor Nuri Bayar İlköğretim okulu önünde yaşandı. İddiaya göre, yaşları 15...

Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı: 1 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi Doktor Nuri Bayar İlköğretim okulu önünde yaşandı. İddiaya göre, yaşları 15 ila 18 arasında değişen iki ayrı grup arasında kız meselesi nedeniyle kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların ve esnafın araya girmesiyle kavga eden gençler ayrıldı. Daha sonradan tekrardan kavga eden gençlerden 1 kişi yanında bulundurduğu bıçakla, diğer grupta bulunan genci bacağından bıçaklayarak yaraladı. Kanlar içerisinde kalan genci görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı genç, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku