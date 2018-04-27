Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı: 1 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi Doktor Nuri Bayar İlköğretim okulu önünde yaşandı. İddiaya göre, yaşları 15 ila 18 arasında değişen iki ayrı grup arasında kız meselesi nedeniyle kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların ve esnafın araya girmesiyle kavga eden gençler ayrıldı. Daha sonradan tekrardan kavga eden gençlerden 1 kişi yanında bulundurduğu bıçakla, diğer grupta bulunan genci bacağından bıçaklayarak yaraladı. Kanlar içerisinde kalan genci görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı genç, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.