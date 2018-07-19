SAKARYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:59

Konferans salonu SAÜ Tıp Fakültesi’ne tahsis edildi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir ve beraberindeki doktorlarla bir araya geldi.SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir ve akademisyenlerle...

Konferans salonu SAÜ Tıp Fakültesi'ne tahsis edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir ve beraberindeki doktorlarla bir araya geldi.

SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir ve akademisyenlerle bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, öğrencilerin ders çalışabilecekleri bir alan için müjde verdi. AKOM’da gerçekleştirilen buluşmada SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan, Ali Oktar, Prof. Dr. Ali Fuat Erdem, Prof. Dr. Yusuf Yürümez, Doç. Dr. Hasan Salih Sağlam, Doç. Dr. Cemil Bilir, Prof. Dr. Mehmet Büyükokuroğlu ve Prof. Dr. Mehmet Erdem yer aldı. Tıp Fakültesi heyeti öğrencilerin ders çalışabilecekleri bir alanın tahsis edilmesini talep ederken; Başkan Toçoğlu gereken çalışmaların yapılacağını ve öğrencilerin rahat bir ortamda ders çalışabilecekleri bir ortam hazırlayacaklarını kaydetti.

Başkan Toçoğlu, “Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanımız Prof. Dr. Ramazan Akdemir ve öğretim görevlisi arkadaşlarımızla bir araya geldik. Tıp alanında eğitim alan öğrencilerimizin ders çalışabilecekleri bir alana ihtiyaç duydukları tarafımıza iletildi. İnşallah ek binamızda bulunan konferans salonunu öğrencilerimiz için tahsis edeceğiz. Çalışmaları bizzat kendim takip edecek, öğrencilerimizin rahat bir şekilde ders çalışabilecekleri bir ortam sunacağız. Öğrencilerimizin başarıları bizleri memnun edecek, gururlandıracaktır” dedi.

Eğitime sundukları destek dolayısıyla Başkan Toçoğlu’na teşekkür eden SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir ise, “Başkanımız eğitime her zaman ciddi destekler sunuyor. Tıp Fakültesi öğrencilerimizin ders çalışabilecekleri bir alan konusunda bir talebimiz oldu. Sağ olsun bizleri kırmadı ve Büyükşehir’in ek binasında bulunan konferans salonunu bizlere tahsis etti. Kendilerine öğrencilerim ve akademisyen arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku