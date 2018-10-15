SAKARYA:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:44

‘Kristal Sapan’ kitabının söyleşi ve imza günü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kristal Sapan’ kitabın söyleyişi ve imza günü gerçekleşecek.

‘Kristal Sapan' kitabının söyleşi ve imza günü
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kristal Sapan’ kitabın söyleyişi ve imza günü gerçekleşecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. 16 Ekim Salı günü ‘Kristal Sapan’ kitabın söyleyişi ve imza günü gerçekleşecek. Yazar Merve Büyükçapar’ın kaleme aldığı ‘Kristal Sapan’ isimli eser iki farklı yerde konuşulacak. İlk olarak saat 14.00’da Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelecek olan Büyük çapar, saat 18.00’da Faik Baysal Kütüphanesi’nde kültür sanat dostlarıyla buluşacak.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yazar Merve Büyükçapar’ın ‘Kristal Sapan’ isimli kitabının konuşulacağı söyleşi ve imza günü etkinliğimize tüm kültür sanat dostları davetlidir” denildi.
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