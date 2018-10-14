Kültür sanat sezonunun ilk konferansı OSM’de

Sakarya Büyükşehir Kültür Sanat Etkinlikleri, 15 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek ‘Önce Selçuklular Geldi’ isimli konferans ile devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Kültür Sanat Etkinlikleri, 15 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek ‘Önce Selçuklular Geldi’ isimli konferans ile devam edecek.

Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) saat 19.00’da başlayacak olan programa Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu konuşmacı olarak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı ‘Önce Selçuklular Geldi’ konulu kültür sanat sezonumuzun ilk konferansına tüm kültür sanat dostları davetlidir” denildi.