SAKARYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 14:18

Kültür sanat sezonunun ilk konferansı OSM’de

Sakarya Büyükşehir Kültür Sanat Etkinlikleri, 15 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek ‘Önce Selçuklular Geldi’ isimli konferans ile devam edecek.

Kültür sanat sezonunun ilk konferansı OSM'de
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Sakarya Büyükşehir Kültür Sanat Etkinlikleri, 15 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek ‘Önce Selçuklular Geldi’ isimli konferans ile devam edecek.

Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) saat 19.00’da başlayacak olan programa Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu konuşmacı olarak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı ‘Önce Selçuklular Geldi’ konulu kültür sanat sezonumuzun ilk konferansına tüm kültür sanat dostları davetlidir” denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku