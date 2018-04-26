SAKARYA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 16:48

KYK’dan Başkan Dişli’ye anlamlı hediye

Kamu Yurtlar Kurumu İl Müdürü Arif Özsoy, Sabahattin Zaim Yurt Müdürü Paşa Odabaş, Kampüs Camii İmamı Erol Demir ve Afganlı öğrenci Hüdaverdi Nazary Afgani, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’yi ziyaret ederek Afganlı Türklere...

KYK'dan Başkan Dişli'ye anlamlı hediye
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Kamu Yurtlar Kurumu İl Müdürü Arif Özsoy, Sabahattin Zaim Yurt Müdürü Paşa Odabaş, Kampüs Camii İmamı Erol Demir ve Afganlı öğrenci Hüdaverdi Nazary Afgani, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’yi ziyaret ederek Afganlı Türklere ait özel günlerde giyilen Çaban hediye etti.

Başkan Dişli’ye ziyarette bulunan Kamu Yurtları Kurumu (KYK) Müdürü Arif Özsoy, Başkan Dişli’nin eğitime ve gençliğe verdiği öneme dikkat çekerek, “Başkanımız her zaman genç neslin eğitimine ve geleceğine önem verdiği için bizi tüm etkinliklerimizde yalnız bırakmamaktadır. Her zaman desteğini görüyoruz ve kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Dişli’ye yapılan ziyarette Sabahattin Zaim Öğrenci Yurdunda kalan Afganistanlı öğrenci Hüdaverdi Nazary Afgani, Başkan Dişli’ye Afganlıların özel günlerde özel kişilerin giydikleri kıyafet olan Çapan hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli, öğrenci yurtlarında son yıllarda yapılan düzenlemelerle büyük gelişme yaşandığını söyledi. Yurtların eğitimde büyük rolu olduğunu belirten Başkan Dişli, “Yurtlarda yapılan etkinlikleri yakından takip ediyoruz. Fırsat buldukça da katılım sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda topluma ve toplumsal olaylara duyarlı bilinçli bir nesil yetiştirdikleri için tüm yurt idarecilerini kutluyorum” dedi.
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