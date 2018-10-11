SAKARYA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 14:24

Macera Park 50 lise öğrencisini misafir etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü etkinlikleri kapsamında 50 lise öğrencisini misafir etti.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Macera...

Macera Park 50 lise öğrencisini misafir etti
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü etkinlikleri kapsamında 50 lise öğrencisini misafir etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Macera Park son olarak 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü etkinlikleri kapsamında Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Özel Doğu Marmara Sağlık Meslek Lisesi’nden toplam 50 öğrenciyi misafir etti. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Ruh Sağlığı Birimi ortaklığında düzenlenen etkinlikte Psikolog Elif Güler Erol öğrencilere ‘Gençlerde Psikolojik Duyarlılık’ adlı seminer verdi. Seminer sonrası Macera Park’ta ekip ruhunu ve heyecanı tadan öğrenciler güzel bir gün geçirdiler.

Macera Park Sorumlusu Yılmaz Kalk, “Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kabul ediliyor. Dünya Ruh Sağlığı gününün bu yılki teması ‘Gençler ve Ruh Sağlığı olarak belirlenmişti. Bizde ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi konusunda farkındalık yaratılmasını hedefleyerek Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Ruh Sağlığı Birimi ortaklığında lise öğrencileri Macera Parkımızda ağırladık. Burada Uzman Psikolog Elif Güler Erol tarafından sunulan ‘Gençlerde Psikolojik Duyarlılık’ adlı semineri dinleyen öğrencilerimiz daha sonra Macera Park’ın heyecanını birlikte yaşadılar. Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı olarak eğitim ve öğretime destek sunmaya devam edeceğiz” dedi.
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