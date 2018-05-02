Sosyal Gelişim Merkezi’nde ’Mahremiyet ailede başlar’ konferansı gerçekleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Kadın Gelişim Akademisi’nde eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda Psikolojik Danışman Mehtap Kayaoğlu, ‘Mahremiyet Ailede Başlar’ konusuyla Kadın Gelişim Akademisi’nin konuğu oldu. Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen programa çok sayıda dinleyici katıldı.

Programda konuşan Psikolojik Danışman Mehtap Kayaoğlu, “İnsan psikolojisi diye bir şey var. Yaş ve evre ayrımı yok ve olmaması çok doğal bir durumdur. Siz 3 yaşındaki çocuğunuza müdahale ederken aslında onun 30 yaşındaki haline de müdahale ediyorsunuz. Yeni jenerasyon ebeveynler ile birlikte gereğinden fazla mükemmeliyetçi, gereğinden fazla çocuğu ailede merkeze oturtan ve gereğinden fazla çocuğuna izin aldırtarak birşeyler yaptıran ilginç bir anne-baba topluluğu ortaya çıktı. Bu durumla beraber anne-baba doğallarını yitirerek çocuklarına ulaşmakta zorlanmaya başladı. Ebeveynler gereksiz kaygılı davranışlar ve tavırlarla çocukların büyüme sürecine olumsuz bir şekilde müdahale etmiş oluyor” dedi.

Kayaoğlu sözlerinin devamında, “Mahrem demek bel altı olan ya da ayıp olan demek değildir. Aslında mahrem kişiye ait, kişi için ve kişiye özel demektir. Kişi için kişiye ait olan özel bilgiler insanları olgunlaştırır. Mahremiyet ailede çocuğa saygı duymakla başlar. Çocuğa saygı duymak demek çocuğun bütün büyüme dönemi özelliklerini içeren yanlış davranışlarını onaylamamız anlamına gelmez. Çocuğa saygı duymak demek onu içerisinde bulunduğunuz toplumun ortalama sınırları içerisinde yetiştirmek demektir” diye konuştu.