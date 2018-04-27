‘Mahremiyet Ailede Başlar’ konulu konferans SGM’de

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kadın Gelişim Akademisi, 29 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek ‘Mahremiyet Ailede Başlar’ konulu konferans ile devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kadın Gelişim Akademisi, 29 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek ‘Mahremiyet Ailede Başlar’ konulu konferans ile devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan Kadın Gelişim Akademisi’nde eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda 29 Nisan Pazar günü Psikolojik Danışman Mehtap Kayaoğlu, ‘Mahremiyet Ailede Başlar’ konusuyla Kadın Gelişim Akademisi’nin konuğu olacak. Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) gerçekleştirilecek program saat 14.00’da başlayacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Psikolojik Danışman Mehtap Kayaoğlu’nun katılacağı ‘Mahremiyet Ailede Başlar’ konulu programa tüm halkımız davetlidir” denildi.