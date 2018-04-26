SAKARYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 20:25

Mesleki Sınav Merkezi açıldı

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı Mesleki Sınav Merkezi görkemli bir törenle açıldı.Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı Mesleki Sınav Merkezi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun...

Mesleki Sınav Merkezi açıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı Mesleki Sınav Merkezi görkemli bir törenle açıldı.

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı Mesleki Sınav Merkezi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun katılımı ile hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan SESOB Başkanı Hasan Alişan davetlilere Merkezi Sınav Merkezi’nin kuruluş sürecine dair bilgiler verdi. 2012 yılında mesleki yeterlilik kurumu ulusal standartları yeni çıktığında çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Alişan “Bugün 12 ilde 15 sınav merkezimiz var. 10 meslek dalında sınav ve belgelendirme yapabilecek kapasiteye geldik. Türkiye’de ilk ve tek meslek kuruluşu biziz. Bu sadece Türkiye’nin 12 ilinde var 15 tane sınav merkezi var” dedi.

“Rakamlarla aktardı”

SESOB Başkanı Hasan Alişan kurulduğu günden bu yana SESOB MSM’nin yaklaşık 4 bin kişiyi belgelendirdiğini ifade ederek “39 mesai arkadaşımızla çalışıyoruz” dedi. SESOB tarafından düzenlenen sınavlarda mesleki yeterlilik belgesini alanların bu belgeyi dünyanın her yerinde kullanabildiklerini aktaran Başkan Alişan “TÜRKAK’tan akredite olduk. Europass ile verdiğimiz belgeler dünyanın dört yanında geçerli. Belgeyi alanların çalıştıklarını belgelemeleri gerekiyor. Aksi takdirde aldıkları belgeler iptal olur” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku