Mesleki Sınav Merkezi açıldı

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı Mesleki Sınav Merkezi görkemli bir törenle açıldı.Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı Mesleki Sınav Merkezi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun...

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı Mesleki Sınav Merkezi görkemli bir törenle açıldı.

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı Mesleki Sınav Merkezi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun katılımı ile hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan SESOB Başkanı Hasan Alişan davetlilere Merkezi Sınav Merkezi’nin kuruluş sürecine dair bilgiler verdi. 2012 yılında mesleki yeterlilik kurumu ulusal standartları yeni çıktığında çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Alişan “Bugün 12 ilde 15 sınav merkezimiz var. 10 meslek dalında sınav ve belgelendirme yapabilecek kapasiteye geldik. Türkiye’de ilk ve tek meslek kuruluşu biziz. Bu sadece Türkiye’nin 12 ilinde var 15 tane sınav merkezi var” dedi.

“Rakamlarla aktardı”

SESOB Başkanı Hasan Alişan kurulduğu günden bu yana SESOB MSM’nin yaklaşık 4 bin kişiyi belgelendirdiğini ifade ederek “39 mesai arkadaşımızla çalışıyoruz” dedi. SESOB tarafından düzenlenen sınavlarda mesleki yeterlilik belgesini alanların bu belgeyi dünyanın her yerinde kullanabildiklerini aktaran Başkan Alişan “TÜRKAK’tan akredite olduk. Europass ile verdiğimiz belgeler dünyanın dört yanında geçerli. Belgeyi alanların çalıştıklarını belgelemeleri gerekiyor. Aksi takdirde aldıkları belgeler iptal olur” diye konuştu.