Mezbahane’de silahlı kavga: 1 yaralı

Sakarya’nın Erenler İlçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesinde bulunan bir mezbahanede kasap olarak çalışan iki arkadaş henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya...

Sakarya’nın Erenler İlçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesinde bulunan bir mezbahanede kasap olarak çalışan iki arkadaş henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir şahıs yanındaki silahla N.Ç.’ye ateş etti. Kanlar içinde kalan N.Ç., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırgan olay sonrası kaçarken, polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.