SAKARYA:
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07 Ekim 2018 Pazar 13:27

Minik itfaiyeciler tatbikat yaptı

Sakarya Büyükşehir İtfaiye Dairesi, ‘İtfaiyecilik Haftası Etkinlikleri’ kapsamında 270 minik öğrenciyi ağırladı. Minik öğrenciler yangın söndürme ve tatbikat parkurunda hem uygulamalı olarak öğrendi hem de doyasıya eğlendi.25 Eylül-1...

Minik itfaiyeciler tatbikat yaptı
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Sakarya Büyükşehir İtfaiye Dairesi, ‘İtfaiyecilik Haftası Etkinlikleri’ kapsamında 270 minik öğrenciyi ağırladı. Minik öğrenciler yangın söndürme ve tatbikat parkurunda hem uygulamalı olarak öğrendi hem de doyasıya eğlendi.

25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası kapsamında Atatürk İlkokulu, Fatih İlkokulu, Mehmet Nuri İlkokulu ve Bahçelievler Gazi İlkokulu’ndan toplam 270 öğrenci İtfaiye Teşkilatını ziyaret ederek tüm itfaiyecilerin haftasını kutladı. İtfaiye erleri tarafından minik öğrencilere İtfaiyecilik hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. İtfaiye erleri öğrencilere olası bir yangında neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirmede bulunurken, yangın durumunda mutlaka 110’u aramaları gerektiğini anlattı. Daha sonra minik öğrenciler kendileri için hazırlanmış olan yangın söndürme ve tatbikat parkurunda hem uygulamalı olarak öğrendi hem de doyasıya eğlendi.
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