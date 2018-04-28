SAKARYA:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 10:57

Minikler hünerlerini aileleri için sergiledi

Sapanca Özel Altunşeker Ana Anaokulu öğrencileri, yaptıkları gösterilerle büyük alkış aldı.Sapanca Özel Altunşeker Ana Anaokulu’ndaki 4 sınıftan oluşan toplamda 60 minik öğrenci muhteşem bir gösteri düzenledi. Okulun bahçesinde gerçekleşen...

Minikler hünerlerini aileleri için sergiledi
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Sapanca Özel Altunşeker Ana Anaokulu öğrencileri, yaptıkları gösterilerle büyük alkış aldı.

Sapanca Özel Altunşeker Ana Anaokulu’ndaki 4 sınıftan oluşan toplamda 60 minik öğrenci muhteşem bir gösteri düzenledi. Okulun bahçesinde gerçekleşen gösteriye veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Haftalardır hazırlanan öğrenciler, bu özel günde danslarını aileleri için sergileyerek şarkılar söyledi. Çocukların performansı ailelerine duygu dolu anlar yaşattı.

Velilerin, minik öğrenciler için artık materyallerden hazırladıkları kostüm kıyafetlerden oluşan defile, öğrencilerin hayal güçleri ile yapılan kostümler büyük beğeni aldı.
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