Moda Atölyesinde yetenekler gün yüzüne çıkıyor

Serdivan Çocuk Akademisi Moda Atölyesi kulübünde yetenekler gün yüzüne çıkıyor.

12 hafta boyunca Moda Atölyesi kulübünde öğrenciler; renk bilgisi, geometrik şekiller, yüzey tasarımları eğitimlerinin yanı sıra karakalem, kuru ve sulu boya teknikleriyle kıyafet tasarımı yapma imkanı buluyor. 11-14 yaş arası öğrenciler, aldıkları teorik bilginin ardından kağıt, kumaş, tül gibi materyaller ile kağıt üzerinde üç boyutlu tasarımlar yapıyor. Krapon kağıdı, kumaş, güpür gibi materyaller ile gestalt üzerinde kıyafet tasarımları yaparak aldıkları teorik bilgileri pratiğe döken öğrenciler ürünleriyle geleceğin moda tasarımcıları olma yolunda ilerliyor.