Muhammet Ali Uzun aday adaylığı başvurusunu yaptı

Sakarya’da uzun yıllar AK Parti’de görev alan Muhammet Ali Uzun milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Yıllarca AK Parti Sakarya teşkilatında görev yapan ve 2002-2004 yılları arasında AK Parti Sakarya İl Gençlik Kollarında çeşitli görevlerde bulunan ve daha sonra 2004-2008 yılları arasında AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Muhammet Ali Uzun, 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler için milletvekili aday adayı olarak resmi başvurusunu yanında bulunan coşkulu kalabalıkla birlikte yaptı.