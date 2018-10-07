SAKARYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 12:16

Neşet Erteş SAÜ’de anılacak

Büyük halk ozanı Neşet Ertaş, Sakarya Üniversitesi’nde (SAÜ) anılacak.

Neşet Erteş SAÜ'de anılacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Büyük halk ozanı Neşet Ertaş, Sakarya Üniversitesi’nde (SAÜ) anılacak.

Türk halk müziğinin unutulmaz ismi büyük saz ve söz ustası Neşet Ertaş, ölümünün 6’ncı yılında Sakarya Üniversitesi’nde düzenlenen bir konserle anılacak. SAÜ Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenecek konserde Ertaş’ın unutulmaz eserleri seslendirilecek. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde 8 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek konser saat 20’de başlayacak. Konserde, Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak’ın yanısıra Duran Alp, Ahmet Alp ve Muhammet Sayit Alp solist olarak sahne alacak. TRT İstanbul Radyosu kemane sanatçısı İhsan Mendeş konsere konuk sanatçı olarak katılacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku