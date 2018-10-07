Neşet Erteş SAÜ’de anılacak

Büyük halk ozanı Neşet Ertaş, Sakarya Üniversitesi’nde (SAÜ) anılacak.

Türk halk müziğinin unutulmaz ismi büyük saz ve söz ustası Neşet Ertaş, ölümünün 6’ncı yılında Sakarya Üniversitesi’nde düzenlenen bir konserle anılacak. SAÜ Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenecek konserde Ertaş’ın unutulmaz eserleri seslendirilecek. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde 8 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek konser saat 20’de başlayacak. Konserde, Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak’ın yanısıra Duran Alp, Ahmet Alp ve Muhammet Sayit Alp solist olarak sahne alacak. TRT İstanbul Radyosu kemane sanatçısı İhsan Mendeş konsere konuk sanatçı olarak katılacak.