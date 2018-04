Öğrencilere temel afet bilinci eğitimi verildi

Sakarya Üniversitesi Çeviri Topluluğu tarafından “Temel Afet Bilinci” adlı etkinlik düzenlendi.

SAÜ Fen-Edebiyat Fakültesinde gerçekleşen etkinliğe AFAD eğitmeni Mehmet Kılıç konuşmacı olarak katıldı. AFAD gönüllü ekibinin de yer aldığı etkinlikte öğrencilere afet bilinci eğitimi verildi. AFAD eğitmeni Mehmet Kılıç, afetlerin hayatın bir parçası olduğunu dile getirerek, “Kurum olarak bir Coğrafya dersinde anlatıldığı gibi depremin, heyelanın ne olduğunun açıklamasını yapmıyoruz. Başımıza bir şey gelmeden önce, bir afet yaşanmadan önce gösterilmesi gereken doğru davranışları ve daha sonra bunların nasıl uygulanması gerektiğini anlatıyoruz” dedi.

Her yerde ve her durumda doğru davranışın gösterilerek afetlere hazır olunması gerektiğine dikkat çeken Kılıç, “Afet bilincinde ilk etapta farkındalık uyandırmak, ikinci etapta sizlere bilgi ve beceri sağlamak amacındayız. Üçüncü etapta ise toplumsal güç birliği sağlayıp AFAD gönüllüsü olmanızı istiyoruz. Öncelikle kendiniz için AFAD gönüllüsü olmanızı istiyoruz. Afetlerin ilk dakikalarında herkes kendi başınadır. Bizi sadece kendi hazırlığımız ve bilgimiz koruyacaktır. Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekipleri gibi birimlerin tüm bireylere ulaşması mümkün değildir. Afet sonrası altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saat için her bireyin hazır olması şarttır” diye konuştu.

Bazı illerde sürdürülen kentsel dönüşüm uygulamalarından da bahseden Kılıç, kentsel dönüşümün şehirlerin dokusunu bozan sorunların giderilmesi amacıyla, ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşulları içererek bütünleşik yaklaşımlarla kentin bütününün dikkate alınarak yapılması gerektiğini söyledi.

Etkinlikte konuşmanın ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.