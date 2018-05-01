SAKARYA:
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01 Mayıs 2018 Salı 10:06

Öğütlü’den Başkan Altuğ’a ziyaret

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyeleri İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü’yü ağırladı.SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerine yeni görevlerinde başarılar...

Öğütlü'den Başkan Altuğ'a ziyaret
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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyeleri İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü’yü ağırladı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyen İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, ekibi tebrik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altuğ kurumlar arasında diyaloğu sürekli kılmak ve ortak vizyon çerçevesinde işbirliği çalışmalarında bulunmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Sakarya’nın bulunduğu jeostratejik konum ve mevcut potansiyeli ile iligili değerlendirmelerde bulunan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ, “Sakarya büyüyor ve bu büyüme ile birlikte büyük avantajlara sahip bir il konumuna dönüşüyor. Üretime dayalı bir büyüme seyreden Sakarya, Türkiye’nin önde gelen illerinden biri olacaktır. Bu gelişmeye karşı iş dünyası da kendini geliştirmeli. Bizlerin buna hazır olması ve bu anlamda planlı bir şekilde çalışılması gerekiyor. Sakarya’nın 30 yıl sonrasındaki nüfusu düşünülerek eğitim, sağlık, beşeri potansiyeli, sosyal alanları ona göre dizayn edilmeli. Sakarya olarak bu büyümeyi ve gelişmeyi karşılayacak alt yapıyı düzenleyerek yatırımlara hazır hale gelmeliyiz” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ise, “Sakarya çok stratejik bir noktada yer alıyor. Hem bulunduğu konum hem gelişme potansiyeli ile özel bir bölge. SATSO gibi önemli sivil toplum örgütleri de bu değişim ve büyümeye lokomotif olacak. Sağlık yatırımlarımızı rastgele değil bir plan çerçevesinde yapmaya gayret ediyoruz. Yatay mimarinin önünü tıkamadan düzenli kentleşme modeline uygun bir şekilde çalışmayı planlıyoruz” diye konuştu.
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