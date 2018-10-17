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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:55

’Önce Selçuklular Geldi’ konferansı OSM’de gerçekleşti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) ‘Önce Selçuklular Geldi’ konferansı ile devam etti.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Önce Selçuklular Geldi’ isimli konferans...

'Önce Selçuklular Geldi' konferansı OSM'de gerçekleşti
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) ‘Önce Selçuklular Geldi’ konferansı ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Önce Selçuklular Geldi’ isimli konferans ile devam etti. Ofis Sanat Merkezi’nde Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı konferansta SAÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Şahin, Kültür Sanat Şube Müdürü Adem Turan ile çok sayıda katılımcı yer aldı. Anadolu’nun anavatan olduğu döneme ilişkin konuşan Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu, “Anadolu, ‘anavatan’ olarak kabul ettiğimiz bir coğrafya. Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya gelişi çok enteresan ve meşakkatli, bir o kadar da ilginç bir sürecin vesilesinde gerçekleşen bir durum. Bu coğrafyaya bizden önce gelen Türk Devletleri Gazneliler ve Karahanlılardır. 1040 itibariyle Gaznelilerle olan Dandanakan savaşı kazanılmış ve Büyük Selçuklu Devleti ortaya çıkmıştır. Bölgeye gelindikten sonra Tuğrul, Çağrı İmparatorluğunda Büyük Selçuklu Devleti devam etmiştir” dedi.

Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kapılarının Türklere tamamen açıldığını vurgulayan Piyadeoğlu, “Tuğrul ve Çağrı Bey’in ölümünden sonra başa geçen Alparslan Bey devleti en üst düzeye getirmek için çok çalışmıştır. Alparslan Bey’in yaptığı seferlerle Bizans İmparatorluğu Büyük Selçuklu Devletini tanımış ve İslam Dünyasını tanışmışlardır. Alparslan’ın Mısır seferine çıkacağını haber alan Bizans ise bu fırsatı değerlendirerek 3 yıl boyunca hazırlandıkları sefere çıkarak tarihe Malazgirt Savaşı olarak geçen büyük mücadelenin fitilini ateşlemiş oldu. Bizans İmparatoru Romen Diyojen’in Anadolu’dan Türkleri atmak isteyip Suriye’ye kadar ele geçirme politikasını devam ettirmesine Malazgirt Savaşı ile son verdik. 1068-1069 ve 1071 yıllarında seferler düzenleyen Diyojen’in karşısında duran Alparslan savaşı kazanarak Anadolu’nun kapısını Selçuklulara açmıştır. Bu seferlerden sonra Bizans Devleti kendi toprakları ve Anadolu’ya açılma arasında seçim yapmak zorunda kalmıştır. Malazgirt Savaşı ile Anadolu’yu Türklere net olarak açtık diyebiliriz” diye konuştu.
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