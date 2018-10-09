Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi SAÜ’de düzenlenecek

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ortadoğu Enstitüsü tarafından IV. Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi düzenlenecek.

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde 10-12 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kongrede Ortadoğu siyasetindeki önemli gelişmeler masaya yatırılacak. Ortadoğu konusunda önde gelen bilim insanlarını bir araya getirecek kongre, bu alana yön verecek yeni perspektifler ve fikirler kazandıracak bir platform oluşturmayı amaçlıyor. İlki 2016 yılında düzenlenen kongreden bu yana, Ortadoğu siyasetinde yaşanan önemli tarihsel, siyasal ve toplumsal gelişmelere farklı pencerelerden bakılması hedefleniyor.

Kongre bilimsel komitesinden yapılan açıklamada, “Bu kongre; I. Dünya Savaşı’nın yüzüncü yılı dolayısıyla bölgenin siyasi tarihi ve Ortadoğu’da gerçekleşen güncel olaylar ve dönüşümlerle birlikte, bölge halklarına, toplumlarına ve siyasi yapılarına dair konuları (Ortadoğu’nun yüz yılı, siyasal iktidarların dönüşümü, nüfuz mücadeleleri, sivil-asker ilişkileri, demokratik siyaset, yeni teo-politik söylemler, otoritenin sosyal meşruluğu, sosyal adalet, ulusal self-determinasyon, Ortadoğu’nun uluslararası siyasetteki konumu, dış politika, göç/mülteciler, Kudüs meselesi) yeniden ele almak ve tartışmak amacıyla araştırmacıları ve alana yönelik çalışma yapan değerli bilim insanlarını biraraya getirmeyi hedeflemektedir. Kuruluşundan bu yana bu amaç doğrultusunda çalışmalar yürüten Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü, bölgedeki tarihsel sürecin ve toplumsal dinamiklerin daha derinden anlaşılması amacıyla akademisyenleri, bilim insanlarını, siyasi figürleri ve her kesimden aktivistleri IV. Ortadoğu Kongresine davet etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kongrenin açılış konuşmasını Katar Georgetown Üniversitesi’nden Rory Miller yapacak. Kongrede ayrıca aralarında İbn Haldun Üniversitesi’nden Heba Raouf Ezzat, Hamad bin Halife Üniversitesi’nden Steven Wrigt, Kahire Amerikan Üniversitesi’nden Robert Mason, Katar Üniversitesi’nden Abdullah Baabood ve Tahran Üniversitesi’nden Homeira Moshirzadeh’in de bulunduğu bölge uzmanları davetli konuşmacı olarak yer alacak.

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek kongrede Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 3 ayrı dilde simultane çeviri yapılacak. Kongreye dair daha fazla bilgiye middleeastcongress.org internet sitesinden ulaşılabilir.