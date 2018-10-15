Osmanlı Araştırmaları Kongresi Arnavutluk’ta başlıyor

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından ikincisi düzenlenen Osmanlı Araştırmaları Kongresi (OSARK) 17-20 Ekim tarihleri arasında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleştirilecek.

İlki 14-17 Ekim 2015 tarihinde Sakarya’da gerçekleşen kongreye bu yıl Türk Tarih Kurumu (TTK) işbirliği ile Tiran Üniversitesi ev sahipliği yapacak. Osmanlı araştırmacılarını ve bilim insanlarını bir araya getirerek Osmanlı araştırmalarına yön vermeyi hedefleyen kongrenin yeni perspektifler kazandıracak bir platform oluşturması öngörülüyor. Amacına uygun zemin hazırlanması için Türkiye’nin yanında Osmanlı coğrafyasında yer alan farklı ülkelerde de düzenlenmesi hedeflenen kongrede bu yıl davetli konuşmacı olarak Abdülkadir Özcan, Ali Akyıldız, Gabor Agoston, İdris Bostan, Mehmet Genç, Nil Sarı, Özer Ergenç, Şükrü Hanioğlu, Zeynep Tarım gibi isimler yer alıyor. Türkçe, İngilizce ve Arnavutça olarak düzenlenecek kongrenin konuları “Din ve Toplum”, “Siyaset ve Hukuk”, “Ekonomi”, “Ordu ve Savaş”, “Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi”, “Tarih, Kültür ve Sanat”, “Bilim, Teknoloji ve Düşünce”, “Eğitim” ile “Sağlık” olmak üzere dokuz ana başlıktan oluşuyor.