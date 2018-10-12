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12 Ekim 2018 Cuma 13:52

OSM’de 18. Uluslararası Sapanca Şiir akşamları rüzgarı esti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları etkinlikleri OSM’de devam etti.Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları lise etkinlikleri ve Ofis Sanat Merkezi’nde...

OSM'de 18. Uluslararası Sapanca Şiir akşamları rüzgarı esti
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi 18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları etkinlikleri OSM’de devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları lise etkinlikleri ve Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilen dinletilerle devam etti. Şairler; Serdivan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve SAÜ Vakfı Koleji’nde şiirlerini seslendirirken günün diğer etkinliğinde ise Ofis Sanat Merkezi’nde katılcılarla buluştu. OSM’de Enver Mete Aslan ve Serkan Halili Ud ile Kanun eşliğinde katılımcılara keyifli bir dinleti sundular. Öğrencilerle bir araya gelen Mustafa Özçelik yaptığı açıklamada, “Edebiyatın temeli dildir, dilin temelinde ise kelimeler bulunur. Hayatta sahip olacağımız en güzel şey kelimelerdir. Farklı bir çağda yaşadığımızı biliyoruz. Bu çağa genç arkadaşlarımız teknoloji çağı adını veriyor. Teknolojinin kolaylıklarının yanında bizi insani olan bir zeminden koparan bir uygulama. Buna karşın kuşanacağımız zırh edebiyat ve içinde barındırdığı şiir olabilir” dedi.

Arnavutluktan gelen ve 8 tane yayınlamış kitabı olan Ermir Nika yaptığı açıklamada, “Sapanca’da gerçekleştirilen bu etkinlik hepimiz için gerçekten çok önemli. Çünkü bizleri bir araya getiriyor. Düşüncelerimizi ve duygularımızı paylaşma fırsatı sunuyor. Aynı zamanda diğer arkadaşlarımla şiirden, sanattan ve diğer dillerden bahsetme imkanı buluyoruz. Arnavutuk diline çevrilmiş kitaplar geleneksel olabilir hatta modernde olabilir. Türk yazarlar var. Benim için bunları kendi dilimde okuyor olabilmek çok güzel” diye konuştu.

Adıyamanda bir okulda edebiyat öğretmenliği ve okul müdürlüğü yapan Mehmet Tepe, “Modern edebiyatta yapmamız gereken bana göre en önemli şey günümüz şiirini dergilerden takip edebilmek. Biz dergiler aracılığıyla kendi akranlarımızı takip edebiliyoruz. Bu sayede onların yazdığı şiirleri okuyabiliyoruz. Şiir yazmak isteyen arkadaşlara ise önerim şudur; kesinlikle bir şiir defteriniz olsun. İyi şiirleri ezberleyin. Okumayan bir insanın yazdıkları da okunmaz” şeklinde konuştu.
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