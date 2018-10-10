SAKARYA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:48

OSM’de şiir ve müzik dinletisi bir arada

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, 11 Ekim Perşembe günü düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

OSM'de şiir ve müzik dinletisi bir arada
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi 18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, 11 Ekim Perşembe günü düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

Saat 11.00’da gerçekleştirilecek etkinliklerde katılımcı şairler farklı okullarda öğrencilerle buluşacak. Saat 18.00’da Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) şairlerin şiir sunumları gerçekleştirilecek. Ud’da Enver Mete Aslan, Kanun’da Serkan Halili katılımcılara müzik dinletisi sunacak. Şairler Liselerde etkinliği iki farklı lisede saat 11.00’da başlayacak. Serdivan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Mustafa Özçelik, Hıdır Toraman, Mustafa Sarı, Ermir Nika, Farid Hüseyn şiirsever gençlerle bir araya gelecek. SAÜ Vakfı Koleji’nde ise Orhan Özekinci, Hüseyin Orhanoğlu, Şakir Kurtulmuş, Asmaa Azaizeh, Liudmyla Diadchenko şiirlerini öğrenciler için okuyacak. Günün sonunda ise Ofis Sanat Merkezi’nde şiir sunumlarının yanı sıra Enver Mete Aslan ile Serkan Halili’nin Ud ve Keman dinletisi katılımcılarla buluşacak. Program saat 18.00’da başlayacak.
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