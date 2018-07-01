SAKARYA:
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01 Temmuz 2018 Pazar 20:08

Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı: 1 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında refüje çıkan otomobil sürücüsü yaralandı.Kaza, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 32 Evler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye...

Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı: 1 yaralı
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında refüje çıkan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 32 Evler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif K. idaresindeki 34 AR 6479 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yolda bulunan refüje çıkan otomobil daha sonra karşı şeride geçerek durabildi. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Elif K. Karasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.
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