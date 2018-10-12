SAKARYA:
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12 Ekim 2018 Cuma 16:04

Özel Adatıp Sakarya Hastanesi “Anne Sütü Hayattır” etkinliği düzenlenecek

Özel Adatıp Sakarya Hastanesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, 1-7 Ağustos tarihleri arasında kutlanan ‘Dünya Emzirme’ vesilesiyle etkinlik düzenlenecek.

Özel Adatıp Sakarya Hastanesi 'Anne Sütü Hayattır” etkinliği düzenlenecek
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Özel Adatıp Sakarya Hastanesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, 1-7 Ağustos tarihleri arasında kutlanan ‘Dünya Emzirme’ vesilesiyle etkinlik düzenlenecek.

Serdivan’da bulunan bir AVM’de, 13 Ekim 2018 Cumartesi günü, saat 17:00’de başlayacak olan etkinliğe Özel Adatıp Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Doktor Arzu Mercan, Kadın Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Op. Dr. Tuba Düzcan, Beslenme ve Diyet Uzmanı diyetisyen. Tuğba Demircan ve Psikolojik Danışman Kübra Sümer katılacak. Tüm Sakarya halkının davetli olduğu etkinlik süresince, uzmanlar anne sütünün faydaları, emzirme yöntemleri gibi pek çok konuda bilgilendirme yapacaklar. Etkinlik sonunda izleyenlerin sorularını da cevaplayacak olan uzmanlar, merak edilen konular hakkında bilgi verecek.
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