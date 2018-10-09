Pamukova’da ‘Şüpheli Paket’ tatbikatı yapıldı

Pamukova Devlet Hastanesi’nde itfaiye ve UMKE ekiplerinin katılımıyla tatbikat yapıldı.Sakarya’nın Pamukova ilçesinde bulunan Pamukova Devlet Hastanesi’nde Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında olası bir güvenlik olayı karşında...

Pamukova Devlet Hastanesi’nde itfaiye ve UMKE ekiplerinin katılımıyla tatbikat yapıldı.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde bulunan Pamukova Devlet Hastanesi’nde Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında olası bir güvenlik olayı karşında alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalarla ilgili tatbikat gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, itfaiye ve UMKE ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen ‘Şüpheli Paket’ tatbikatı gerçeği aratmadı. Tatbikat senaryosu gereği, hastanenin hasta bekleme alanında şüpheli paket alarmı verildi. Alarmın ardından hastaneye gelen emniyet ve itfaiye ekipleri şüpheli paketin bulunduğu alanı güvenlik çemberine aldı. UMKE ekipleri çalışma yaparken, hastane içerisindeki hastalar dışarıya tahliye edildi.