Rektör Savaşan MSÜ İle vedalaştı

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Karargah Subaylığı 2. Dönem mezuniyet törenine katıldı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) rektör yardımcısı iken 15 Temmuz 2018’de Sakarya Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Fatih Savaşan, Karargah Subaylığı 2. Dönem mezuniyet törenine katıldı. MSÜ Yeni Levent yerleşkesindeki törenin ardından rektör Erhan Afyoncu’yla görüşen Prof. Dr. Savaşan rektörlük çalışanları ile vedalaştı. Prof. Dr. Savaşan, MSÜ’de Prof. Dr. Erhan Afyoncu liderliğindeki dönüşümün bir parçası olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, “Çok değerli vatansever subaylar, MSÜ üst yönetiminde yer alan akademisyenler ve rektörlük çalışanları ile uyum içinde çalıştık ve kısa zamanda çok mesafe katettik. Erhan hocanın ifadesiyle ‘15 Temmuz gibi bir ihanet başka ülkede yaşansaydı, henüz yaprak kımıldamamış’ olurdu. MSÜ ise her seviyede eğitimi kesintisiz sürdürmüş ve daha güçlü askeri ve akademik eğitim için planlamalarını hayata geçirmiştir” dedi.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise 15 Temmuz ihanetinin kapsamı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, zor zamanlarda elini taşın altına koymanın önemine işaret etti. Prof. Dr. Fatih Savaşan’a plaket takdim eden Prof. Dr. Afyoncu, Savaşan’a yeni görevinde başarılar diledi.