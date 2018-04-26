Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın ile bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kadir Ardıç ve Prof. Dr. Ümit Kocabıçak yer aldı.Ziyarette konuşan Başkan Toçoğlu, “Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın YÖK Kalite Kurulu Başkanlığı görevine atanmasının ardından Sakarya Üniversitemizin rektörlük görevini devralan Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın hocamıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Görevde bulunduğu süre içerisinde üniversitemize değer katacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Rektör Yalçın Başkan Toçoğlu’nu ziyaret etti
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın ile bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kadir Ardıç ve Prof. Dr....