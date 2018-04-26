Rektör Yalçın Başkan Toçoğlu’nu ziyaret etti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın ile bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kadir Ardıç ve Prof. Dr. Ümit Kocabıçak yer aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın ile bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kadir Ardıç ve Prof. Dr....

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