SAKARYA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:52

Rengarenk saksılar çiçeklerle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca SGM öğrencileri Yaz Kursları Tasarım Atölyesi kapsamında kendi ürettikleri seramik saksıları boyayarak SGM bahçesine çiçek ekimi gerçekleştirdi.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim...

Rengarenk saksılar çiçeklerle buluştu
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca SGM öğrencileri Yaz Kursları Tasarım Atölyesi kapsamında kendi ürettikleri seramik saksıları boyayarak SGM bahçesine çiçek ekimi gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri Yaz Kursları Tasarım Atölyesi kapsamında kendi ürettikleri seramik saksıları boyayarak SGM bahçesine çiçek ekimi gerçekleştirdi. Minik öğrenciler arkadaşlarıyla birlikte bol keyifli ve eğlenceli bir dersi daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşarken; hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
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