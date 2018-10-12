SAKARYA:
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12 Ekim 2018 Cuma 12:47

Sağlık Müdürü Öğütlü tedavisi süren öğrencileri ziyaret etti

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen öğrencileri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü ziyaret etti.Serdivan İlçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Sakarya Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerin...

Sağlık Müdürü Öğütlü tedavisi süren öğrencileri ziyaret etti
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen öğrencileri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü ziyaret etti.

Serdivan İlçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Sakarya Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerin yurtta yedikleri akşam yemeği sonrası rahatsızlanarak hastanelere başvurmasının ardından 61 öğrencini gıda zehirlenmesinden etkilendiği kaydedildi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü hastanede tedavileri süren öğrencileri ziyaret etti. Öğütlü, hastanede ziyaret ettiği öğrencilerin durumuyla ilgili yönetici ve hekimlerden ayrıntılı bilgi aldı. Toyotasa Acil Yardım Hastanesi’nde 12 öğrencinin tedavisinin devam ettiğini belirten Öğütlü “Çok şükür ki öğrencilerimizin sağlık durumları iyi. Tedavileri tamamlanan hastalarımızı da taburcu edeceğiz” dedi.
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