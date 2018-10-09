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09 Ekim 2018 Salı 14:57

Sakarya Büyükşehir akademi olarak açılışa hazırlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, aslına uygun olarak restore edilen Tarihi Alicanlar Konağı’nda incelemelerde bulundu.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şenay Sakal, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Kültür...

Sakarya Büyükşehir akademi olarak açılışa hazırlanıyor
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, aslına uygun olarak restore edilen Tarihi Alicanlar Konağı’nda incelemelerde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şenay Sakal, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk’ün eşlik ettiği ziyarette Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Tarihi Konak’ta tüm işlemlerin tamamlandığını ve kısa süre içerisinde açılışının gerçekleştirileceğini duyurdu. Toçoğlu, şehir tarihine katkı sunacak çalışmalara devam edeceklerini de sözlerine ekledi. Toçoğlu, Alicanlar Konağı’nı ziyaretinin ardından esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Tarihi Konak’ta işlemler tamamlandığını belirten Başkan Zeki Toçoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde bulunan tarihi yapıları aslına uygun olarak restore ediyor, şehrimize kazandırıyoruz. Daha önce de Sabit Efendi Konağı, Faik Baysal Kütüphanesi, Sakarya Sanat Galerisi ve Ofis Sanat Merkezi gibi çok değerli dönüşümleri şehrimizle buluşturduk. Son olarak ise Tarihi Alicanlar Konağı’nı aslına uygun restore edeceğimizi belirtmiş, gerekli protokolleri imzalamış ve çalışmalarımızı başlatmıştık. Hamdolsun tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Tarihi konağın kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yeni adresi olacağını ifade ederek sözlerini tamamlayan Başkan Toçoğlu, “Kültür ve sanat alanında çok iyi bir noktadayız. Şehrimiz entelektüel yaşantısına aylık kültür sanat etkinliklerimizle katkı sunuyoruz. Tarihi Alicanlar Konağı da kültür ve sanat ikliminin yaşanacağı bir ortam olacak. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah kısa süre içerisinde açılışını gerçekleştirerek Tarihi Konağı şehrimize hediye edeceğiz” diye konuştu.
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