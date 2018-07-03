SAKARYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 16:51

Sakarya Caddesi’nde çalışmalar başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla başlatılan cadde yenileme çalışmaları Sakarya Caddesinde de devam ettirecek.Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’...

Sakarya Caddesi'nde çalışmalar başlıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla başlatılan cadde yenileme çalışmaları Sakarya Caddesinde de devam ettirecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla başlatılan cadde yenileme çalışmaları devam ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sakarya Caddesi’nin Patates Hali Kavşağı ile Küpçüler Kavşağı arasında yenileme çalışmaları gerçekleştirilecektir. 4 Temmuz Çarşamba’yı 5 Temmuz Perşembe’ye bağlayan gece Patates Hali Kavşağı ile Küpçüler Kavşağı güzergahı, 5 Temmuz Perşembe’yi 6 Temmuz Cuma’ya bağlayan gece ise Küpçüler Kavşağı ile Patates Hali Kavşağı güzergahı yenilenecektir. Vatandaşlarımızın trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz” denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku