Sakarya Caddesi’nde çalışmalar başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla başlatılan cadde yenileme çalışmaları Sakarya Caddesinde de devam ettirecek.Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla başlatılan cadde yenileme çalışmaları Sakarya Caddesinde de devam ettirecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla başlatılan cadde yenileme çalışmaları devam ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sakarya Caddesi’nin Patates Hali Kavşağı ile Küpçüler Kavşağı arasında yenileme çalışmaları gerçekleştirilecektir. 4 Temmuz Çarşamba’yı 5 Temmuz Perşembe’ye bağlayan gece Patates Hali Kavşağı ile Küpçüler Kavşağı güzergahı, 5 Temmuz Perşembe’yi 6 Temmuz Cuma’ya bağlayan gece ise Küpçüler Kavşağı ile Patates Hali Kavşağı güzergahı yenilenecektir. Vatandaşlarımızın trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz” denildi.