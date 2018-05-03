SAKARYA:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:21

Sakarya ve İstanbul hastanelerinin hekimleri buluştu

Adatıp Sağlık Grubu’na bağlı Sakarya ve İstanbul Hastanelerinin hekimleri, sabah kahvaltısında buluştu.Her iki hastanede görev yapan hekimlerin aileleriyle birlikte katıldığı, kahvaltı etkinliği Sapanca’da gerçekleştirildi. İstanbul...

Sakarya ve İstanbul hastanelerinin hekimleri buluştu
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Adatıp Sağlık Grubu’na bağlı Sakarya ve İstanbul Hastanelerinin hekimleri, sabah kahvaltısında buluştu.

Her iki hastanede görev yapan hekimlerin aileleriyle birlikte katıldığı, kahvaltı etkinliği Sapanca’da gerçekleştirildi. İstanbul Hastanesi hekimleri aileleriyle birlikte sabah erken saatlerde Sakarya’ya geldi. Önce Özel Adatıp Sakarya Hastanesini ziyaret eden İstanbul Hastanesi hekimleri ve aileleri, ardından Sapanca’ya geçerek, burada yeşillikler içinde yapılacak olan kahvaltıya katıldı. Neşeli bir ortamda geçen kahvaltı etkinliğinde konuşma yapan Adatıp Sağlık Yatırımları Grup Başkanı Uz. Dr. Gökhan Öner, “2014 yılında Özel Adatıp Sakarya Hastanesi’ni satın alarak başlattığımız sağlık yatırımları, İstanbul Hastanemizin inşaa edilmesi ve hizmete açılmasıyla devam etti. Biz artık sağlık sektöründe kalitelinin, hasta güvenliğinin, doğru teşhis ve tedavinin, hasta mahremiyetinin, çalışan memnuniyetinin ve en önemlisi Sakarya’nın temsilcisiyiz. Adatıp ailesi olarak hekimlerimizle birlikte toplam 900 kişiyiz. Bu büyük ailenin her ferdi birbirinden kıymetli ve yolumuza birlikte devam etmek istediğimiz insanlardan oluşuyor” dedi.
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