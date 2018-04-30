Sakarya’da bin çocuk trafik kurallarını eğlenirken öğrenecek

“Akıllı Tır Akıllı Çocuklar” projesi ile Sakarya’da yaklaşık bin çocuğa temel trafik eğitimi verilecek.

Trafik Haftası’nda çocukları hem eğlendiren hem de bilgilendiren Mars Logistics’in "Akıllı Tır"ı Adapazarı Karadere İlkokulu’nda çocuklar ile buluştu. Trafik işaretleri, trafikle ilgili proje ve ekipmanların yer aldığı tır, Trafik Haftası boyunca Sakarya’nın ilçe ve köylerindeki 8 okulu ziyaret edecek. İlköğretim çağındaki çocukların trafik bilinç seviyelerinin artırılmasının hedeflendiği projeyle, dört gün boyunca yaklaşık bin çocuğa ulaşılması planlanıyor. Sakarya İl Mili Eğitim Müdürlüğü desteğiyle yürütülen proje kapsamında Mars Logistics’in gönüllü çalışan ekibi Sakaryalı öğrenciler ile tır içinde temel trafik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Öğrenciler, eğitici ve keyifli bir eğitim süreciyle trafik haftası ve trafik kurallarının önemi konusunda bilgilendirildi.

Akıllı Tır’da sanal gerçeklik gözlükleriyle video izleyerek, trafik kurallarını deneyimleyebilme fırsatı elde eden öğrenciler, tabletler üzerinden trafikle ilgili oyunlar oynadılar. Sticker uygulamasıyla da trafikle ilgili bilgilerini pekiştirdiler. Programda konuşan Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "Trafikte adab-ı muaşeret kuralları çok önemlidir. Görgü kuralları; toplumda olduğu kadar trafikte de önemli çünkü trafik, sevgi, saygı ve hoşgörüyle güzeldir. Bizlerin çocukluk dönemleri size göre daha az trafik içerisinde geçti. Sizler şuanda daha büyük ve daha yoğun bir trafiğin içerisindesiniz. O yüzden trafikte görgü kurallarını bilerek hayata devam edebilmeniz, hayatın akışını güzelleştirmeye katkı sağlayacaktır. O yüzden böyle bir trafik eğitimi yapılmak üzere ilimize destek sağlayan Mars Logistics ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

"Sakarya’da bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz"

Mars Logistics Genel Müdürü Ali Tulgar ise, bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri projenin oluşturduğu etkileşimden duydukları mutluluğu dile getirerek, “Sosyal sorumluluk projeleri kurumsal yapımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Faaliyet gösterdiğimiz günden bu yana lise ve üniversite öğrencilerine yönelik önemli projeler gerçekleştirdik. İlköğretim çağındaki çocukları hedeflediğimiz ‘Akıllı Tır, Akıllı Çocuklar’ projesi bizim çok içimize sinen bir proje oldu. Trafik bilincinin okul çağlarından itibaren oluşturulması fikrinden yola çıktığımız projemizle, bu yıl Sakarya ilimizin ilçe ve köylerinde yaklaşık bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Her sene başka illerde başka çocuklarımız ile buluşmak ve bu projeyi geleneksel hale getirmek istiyoruz” diye konuştu.

Adapazarı Karadere İlkokulu’nda başlayan ‘Akıllı Tır Akıllı Çocuklar’ projesi kapsamında; tır sırasıyla Söğütlü Türk-Fransız Kardeşlik İlkokulu, Ferizli Bakırlı İlkokulu, Ferizli Konuklu İlkokulu, Karapürçek Yüksel İlkokulu, Karapürçek Yazlıgürgen İlkokulu, Arifiye Hacıköy İlk/Orta Okulu ve Arifiye Aşağı Kirazca İlkokulu’ndaki öğrencilere bilgilendirme çalışmalarında bulunacak.