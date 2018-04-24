SAKARYA:
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24 Nisan 2018 Salı 17:50

Sakarya’da ‘Borsa’da Sakaryalı yatırımcı olmak’ anlatılacak

Sakarya Valiliği ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde “Borsa’da Sakaryalı Yatırımcı Olmak” konulu panel düzenlenecek.

Sakarya'da ‘Borsa'da Sakaryalı yatırımcı olmak' anlatılacak
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Sakarya Valiliği ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde “Borsa’da Sakaryalı Yatırımcı Olmak” konulu panel düzenlenecek.

Ev sahipliğini Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ’un yapacağı “Borsa’da Sakaryalı yatırımcı olmak” konulu bilgilendirme toplantısına Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili Himmet Karadağ iştirak edecek. Best Western Premier’de 27 Nisan Cuma günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek toplantıya Sakarya iş dünyası temsilcilerinin yoğun katılımı bekleniyor. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ “Borsa’da Sakaryalı Yatırımcı Olmak” konulu toplantıya Sakarya iş dünyasını davet ederek, “Sakarya olarak, gerek kurumsallaşmayla, gerek üretim yelpazesi ve gerekse istihdam sayıları ile Türkiye’ye örnek olacak işletme sayımızı arttırmalı ve daha çok üretmeliyiz. Bu doğrultuda iş dünyamıza her türlü desteği vermeyi amaçlıyoruz. Üyelerimizin büyürken, gelişirken karşılaştıkları finansman sorunlarına alternatif çözüm üretebilmek için Borsa İstanbul ve Valiliğimiz işbirliğinde planlanan ‘Borsa’da Sakaryalı Yatırımcı Olmak’ konulu bilgilendirme toplantısının oldukça faydalı olacağı inancındayım. Borsa İstanbul ve benzeri piyasalar sayesinde işletmelerimizin kurumsallaşması ve nesilden nesle bilgi ve sermaye birikimlerini taşımaları mümkün olabilecektir düşüncesi ile Sakarya iş dünyamızı toplantımızda görmekten memnuniyet duyacağız” dedi.
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