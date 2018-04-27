SAKARYA:
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27 Nisan 2018 Cuma 12:10

Sakarya’da seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

24 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Güvenlik Toplantısı Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, 24 Haziran...

Sakarya'da seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi
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24 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Güvenlik Toplantısı Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin huzurlu bir ortamda geçmesi için il ve ilçelerde alınacak tedbirlere ilişkin yapılan Seçim Güvenliği Toplantısına başkanlık etti. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Mehmet Zeki Koçberber, Kaymakamlar, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cengiz Yiğit, Emniyet Müdürlüğü ve İl Seçim Kurulu yetkilileri katıldı.

24 Haziran’da yapılacak seçimin Sakarya’da huzur ve güven içerisinde tamamlanacağına inandığını belirten Vali Balkanlıoğlu, seçimlerin hiçbir olaya meydan verilmeden tamamlanması, öncesi, seçim sırası ve seçim sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili hem vatandaşlarımıza hem de amir ve memurlara büyük görev düştüğünü ifade etti. Vali Balkanlıoğlu ayrıca, seçim sürecinde tüm kurumların gerekli tedbirleri almaları, eksikliklerin hızlı bir şekilde giderilmesi ve gerek vatandaşlarımızın gerekse kamu çalışanlarımızın her konuda bilinçlendirilmesi hususunda gerekli talimatları da verdi.
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