Sakarya’da ters yön kazası: 4 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Kaynarca ilçesi Kulaklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesinden Kaynarca istikametine seyir halinde olan M.U. idaresindeki...

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynarca ilçesi Kulaklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesinden Kaynarca istikametine seyir halinde olan M.U. idaresindeki 54 AAK 204 plakalı otomobil, ters yöne girdiği iddia edilen A.E. yönetimindeki 54 VF 325 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen trafik kazası sonrasında sürücüler M.U., A.E. ile ismi henüz belli olmayan iki kişi toplamda 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.