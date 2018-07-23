SAKARYA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:41

Sakarya’da trafik kazası: 2 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Kaynarca ilçesi Karasu döner kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Kaynarca yönüne...

Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynarca ilçesi Karasu döner kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Kaynarca yönüne seyir halinde olan 34 VA 2634 plakalı otomobil, Adapazarı istikametinden Kaynarca yönüne giden E.K. idaresindeki 10 EF 555 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü E.K ile yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken, vatandaşlar kazanın yaşandığı kavşakta sık sık kaza olduğunu ve yetkililerin buna bir önlem alması gerektiğini belirttiler.
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